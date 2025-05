Nuovo Palazzetto dello Sport. Il Comune “cede“ e partecipa al bando

ORVIETO-Il Comune parteciperà al bando ministeriale per ottenere i fonti necessari alla costruzione del nuovo Palazzetto dello sport. Una decisione assunta dalla Giunta comunale che aveva inizialmente escluso questa scelta, a favore della quale il Pd ed il M5S avevano avviato una raccolta di firme che aveva ottenuto quasi ottocento adesioni nell’arco di pochi giorni. Una prova di forza che ha premiato l’iniziativa dei due partiti di opposizione e dalla quale sono rimasti esclusi i rappresentanti delle liste civiche che non l’hanno appoggiata. Da parte dell’amministrazione si fa una valutazione tecnica e non politica dell’iniziativa. "L’atto – spiega l’assessore ai lavori pubblici e allo sport, Piergiorgio Pizzo (foto) – è propedeutico alla partecipazione al bando al quale il Comune ha deciso di aderire dopo un’attenta valutazione delle linee di intervento previste e del proficuo confronto con le associazioni sportive interessate. Nell’incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi, alla presenza anche del sindaco Tardani, abbiamo approfondito con loro le opportunità contenute nel bando, sia quelle relative alla linea A che contempla il recupero, l’adeguamento e il completamento degli impianti sportivi esistenti attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico, sia la linea B che finanzia fino a 3 milioni di euro per la realizzazione di nuovi palazzetti multifunzionali. Come abbiamo evidenziato, entrambe le opzioni sono valide vista la necessità ormai inderogabile della manutenzione straordinaria degli impianti comunali, a partire dalla piscina e dallo stadio Luigi Muzi, ma anche considerata l’opportunità di realizzare un nuovo Palazzetto multifunzionale di proprietà comunale".