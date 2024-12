Nuovo look del parco di via delle Rose

PASSIGNANO Completata a Passignano sul Trasimeno la riqualificazione del parco giochi in via delle rose. Dopo il parco di Castel Rigone, è concluso anche il secondo intervento finanziato con il bando regionale sul programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, attraverso il quale il Comune di Passignano sul Trasimeno, grazie al lavoro svolto dal vicesindaco Matteo Castellani ed alla struttura tecnica, si è assicurato 60mila euro di investimenti. Il secondo intervento ha interessato proprio l’area verde in zona Oliveto grazie anche alla collaborazione del Consigliere delegato Stefano Mortini. "Sono stati installati nuovi giochi ed arredi in plastica riciclata ed acciaio, continuando le scelte intraprese negli anni da questa Amministrazione - ha spiegato il Comune - nell’impiego di materiali più durevoli nel tempo. In particolare, sono stati posizionati nuovi giochi quali una castello, un’altalena ed nuovo dondolo. Rinnovata anche la recinzione esterna, le panchine ed i tavoli da pic-nic".