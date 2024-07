Nuovo Curi, stretta finale L’assessore vuol ‘chiudere’ . E si procede per la gradinata

La questione-stadio da ‘chiudere’ prima che la Giunta vada in ferie. Il neoassessore comunale allo Sport, Pierluigi Vossi, ha sollecitato gli Uffici dell’Unità operativa ‘Impianti sportivi’ ad accelerare per chiudere la pratica relativa allo studio presentato da Arena Curi Srl.

Il dossier è, infatti, ‘congelato’ dal alcune settimane: la vecchia Giunta non ha ritenuto valutarlo in prossimità delle elezioni, poi c’è stato il voto vero e proprio, e infine i tempi necessari per l’insediamento di Giunta e Consiglio.

Nel frattempo l’amministrazione comunale aveva chiesto integrazioni alla società e sospeso i termini. E’ quindi verosimile a questo punto che la questione si sbloccherà definitivamente nelle prossime settimane, anche perché le integrazioni allo studio sono state presentate da tempo.

La Giunta dovrà pronunciarsi sull’esistenza dell’interesse pubblico del progetto da 73 milioni per rifare lo stadio. Con un sì – che non significa dare l’ok finale– Arena Curi si appresterebbe a delineare un progetto definitivo che andrà successivamente valutato; con un ‘no’ il caso verrebbe archiviato. Che aria tira? Difficile dirlo, la sindaca Vittoria Ferdinandi aveva espresso dubbi per l’operazione in occasione della presentazione, senza negare però che si trattava di un intervento ‘molto bello’ e l’assessore Vossi nei prossimi giorni potrebbe incontrare i vertici della Srl.

Il nodo resta soprattutto quello finanziario: nonostante l’ingresso in campo del Fondo 10 Stadi, le perplessità non mancano. Nel frattempo però c’è una questione non secondaria: quella cioè che il progetto di Palazzo dei Priori per rifare gradinata, curva sud e servizi igienici va avanti. Il Comune ha stipulato un mutuo da 5,3 milioni, incaricato un professionista per il progetto e effettuato diversi sopralluoghi in questi giorni.

E a quanto filtra da Palazzo dei Priori questa operazione si farà, su questo dubbi non ce ne sono. Poi come e se possa integrarsi con la proposta di Arena Curi è tutto da vedere, ma a quanto pare l’idea è di realizzare un progetto di restyling meno impattante (senza tutte quelle superfici e attività non sportive) ma comunque importante. Il ‘cuore’ di tutto dovrebbe essere proprio lo stadio e la sua vocazione sportiva, non il contrario. Michele Nucci