Nuovo battello dei carabinieri. A presidio del lago e delle sue coste

E’ in funzione il nuovo battello dei carabinieri, destinato ai militari del reparto natante di Castiglione del Lago, dedicato al pattugliamento lacustre con compiti preventivi e repressivi sullo specchio d’acqua del Trasimeno. La nuova imbarcazione, prodotta in Emilia Romagna e dotata di apparecchiature e strumentazioni all’avanguardia, sostituisce il precedente battello, il quale è stato conseguentemente dismesso dopo anni di onorato servizio, dapprima a Venezia e successivamente in Umbria. Lungo quasi 9 metri e dal peso di 4.5 tonnellate a pieno carico, il nuovo natante (viste le caratteristiche strutturali) permetterà ai carabinieri di pattugliare ancor più efficacemente tutte le zone del lago Trasimeno, comprese quelle a ridosso della costa, caratterizzate spesso da scarsità d’acqua e quindi più difficili da raggiungere. L’imbarcazione è dotata di una cabina nella quale sono alloggiate le postazioni di comando e la nuova strumentazione, nonché di un locale sottocoperta, che sarà utilizzato come ufficio dall’equipaggio. Capace di trasportare fino a dieci persone e dotata di un motore da trecento cavalli che le consente di raggiungere velocità considerevoli, la nuova componente navale è già attiva e regolarmente in servizio. Il servizio del pattugliamento del lago controlla non solo il rispetto delle normative inerenti la navigazione, ma fornisce anche il proprio sostegnnel corso di tutte le attività socio-culturali che si svolgono nel bacino: a questo servirà il nuovo mezzo, così come al controllo delle imbarcazioni e delle persone a bordo, sia nel periodo invernale che estivo, durante il quale le presenze si moltiplicano. Senza contare l’attenzione nella verifica delle dotazioni di bordo inerenti alla sicurezza della navigazione, elemento imprescindibile per garantire la fruibilità del lago in assoluta sicurezza.