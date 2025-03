Nuovi residenti, il Consiglio approva in nuovi incentivi

TERNI - È ufficiale chi si trasferisce a vivere a Terni e chi acquista un immobile ad uso commerciale non pagherà la Taric. Ad approvare la proposta della giunta Bandecchi è stato il Consiglio comunale con 20 voti favorevoli, 7 astenuti e 4 contrari. È prevista l’esenzione a partire dal 2025, e per la durata di 5 anni, dal pagamento della Taric a favore dei cittadini di nazionalità italiana o europea che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Terni nel corso del 2025 e per gli anni a seguire tramite iscrizione all’anagrafe comunale per l’immobile destinato a prima abitazione, sia acquistata che in locazione. Per i successivi 5 anni, il nuovo contribuente corrisponderà una quota pari al 40% della Taric. Stesso genere di esenzione per i primi 5 anni Per i nuovi proprietari di locali catastalmente destinati a commercio e a studi professionali, purché non locati da almeno due anni.