Nuovi corsi internazionali attivati all’istituto "Casimiri"

GUALDO TADINO – Assume sempre di più un respiro di carattere internazionale l’Istituto di istruzione superiore "Casimiri", da anni attivo anche con le certificazioni relative: il rafforzamento dell’impegno in tale direzione è stato illustrato in una conferenza stampa nella quale s’è parlato di progetti, con esperienze formative e collaborazioni. Il sindaco Massimiliano Presciutti, che ha partecipato alla conferenza stampa assieme al dirigente Renzo Menichetti ed all’assessore Gabriele Bazzucchi, ha detto: "Crediamo fermamente nell’importanza di una scuola che offra opportunità concrete, moderne e competitive; l’internazionalizzazione permette di confrontarsi con realtà e contesti differenti. A tale riguardo delibereremo un primo contributo di 3.000 euro". Ed ha aggiunto notizie fresche di rilievo: il laboratorio di prove materiali ha le autorizzazioni anche per implementare nuove attività in collaborazione con le imprese del territorio; sembra aprirsi la possibilità per gli studenti del corso socio-sanitario di avere l’abilitazione come Oss, con possibile accesso immediato al lavoro. Il preside Menichetti ha ringraziato "l’Amministrazione comunale per il supporto concreto che sta dando e per credere nel progetto dell’internazionalizzazione, che rappresenta una solida base di crescita per i nostri ragazzi con la prospettiva dell’abilitazione professionale per gli studenti del sanitario".

Alberto Cecconi