Nuovi assetti

TERNI E’ Marco Centinari, dell’azienda Ceplast, il nuovo presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria, che conta 220 imprese con più di 15mila dipendenti. L’assemblea dei soci si è riunita al Resort Vallantica di San Gemini. Vicepresidente è Francesco Giorgini Bernardini, dell’omonima azienda trasporti. Centinari prende il posto di Riccardo Morelli. "Durante il mandato – così il neopresidente - voglio ispirarmi alle tre parole chiave del presidente nazionale Orsini: competitività, produttività e comunità. Competitività, per ridare slancio alle imprese e all’economia locale; produttività, da innalzare con la tecnologia, l’organizzazione e le relazioni industriali e comunità, per far ricadere sul territorio i benefici di un sistema industriale più forte"- Nel nuovo consiglio direttivo Giovanni Addino (Alcantara), Paolo Amadei (Ferrocart), Sergio Asciutti (Asciutti Consulting), Nicola Astolfi (Astolfi), Carlo Befani (Umbria Energy), Fabio Bernini (Befood), Fabiana Bruschi (Enel), Gabriele Ghione (Asm Terni), Franco Giubila (Beaulieu Fibres International Terni), Giuseppe Mascio (Mascio Michelon), Luigi Nigrelli (Sangraf Italy), Carlo Orsini (Sii), Stefano Pallotta (Pallotta), Vittorio Pellegrini (Pellegrini Costruzioni), Roberto Pernazza (Pernazza Group), Federico Posati (Amelia 3), Giovanni Posati (Coiben), Leonardo Pozzoli (Free Luce&Gas), Giovanni Scordo (Arvedi AST), Simonetta Timpani (Koenig Metall GT), Giovanni Troiani (Autoservizi Troiani