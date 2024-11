Nuovi agenti in Umbria: "Quanti destinati a Terni?"

Carenza di personale, quanti nuovo agenti di polizia saranno inviati a Terni? A porre la domanda è Roberto Fioramonti, segretario nazionale Mosap, che interviene in merito al recente annuncio del Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, riguardo l’invio di nuove unità di personale di Polizia di Stato a Perugia e Terni. "L’arrivo di 31 nuovi agenti a Perugia – afferma Fioramonti – unitamente ad ulteriori rinforzi per Terni, è un segnale positivo che va incontro alle legittime esigenze di sicurezza dei cittadini e al lavoro incessante delle forze dell’ordine. Tuttavia, desideriamo porre l’accento su un aspetto cruciale della questione: il numero limitato delle unità destinate a Terni. È fondamentale chiarire quanti agenti saranno effettivamente inviati in questa città, soprattutto considerando che nei prossimi mesi Terni perderà circa 10-15 operatori per il pensionamento. Se l’invio si limita a cinque, sei o sette unità, sarà ben poco per compensare il normale turnover e rispondere efficacemente alle reali necessità del territorio. Riteniamo essenziale che le decisioni di potenziamento non siano meramente simboliche, ma costituiscano realmente un aiuto concreto. Terni, con le sue specifiche problematiche di sicurezza e i bisogni espressi della comunità, non può e non deve essere penalizzata in questo contesto". Il sindacato quindi auspica al più presto un confronto diretto e trasparente con le istituzioni competenti per ottenere risposte certe e tempestive.