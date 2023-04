Nuove tariffe al parcheggio di piazza d’Armi

Cambiano le tariffe per parcheggiare in piazza d’Armi nella caserma Piave. La novità riguarda il costo per l’accesso dei bus turistici e parcheggi a un euro solo per residenti nel comune e lavoratori delle attività del centro storico. Le nuove tariffe entreranno in vigore dal primo giugno. Nel parcheggio si trovano 13 stalli riservati ai bus turistici di cui 10 per la sosta giornaliera e 3 per la discesa e la risalita dei passeggeri. La tariffa giornaliera viene fissata a 45 euro e uniformata a quella in vigore a piazza della Pace allo scalo. La sosta sarà riservata agli autobus provvisti di voucher di prenotazione in ristoranti o strutture ricettive preventivamente accreditate o accompagnati da guide turistiche abilitate. Gli autobus senza voucher, una volta effettuata la discesa dei passeggeri, potranno effettuare la sosta intermedia presso Piazza della Pace senza ulteriori costi aggiuntivi. La tariffa di 45 euro sarà valida anche per i bus senza voucher che effettueranno il carico e scarico dei passeggeri presso la corsia laterale del parcheggio di Campo della Fiera. Per tutte le prenotazioni già effettuate e regolarmente registrate saranno valide le tariffe attualmente in vigore. Per quanto riguarda invece il parcheggio delle autovetture in piazza d’Armi la tariffa di sosta giornaliera a 1 euro sarà riservata esclusivamente ai residenti e a coloro che svolgono l’attività lavorativa nel centro storico. In entrambe i casi sarà obbligatorio inserire la targa del veicolo nei parchimetri che saranno adeguati per tale sistema. La polizia locale effettuerà controlli a campione per verificarne la regolarità. Per tutti gli altri la tariffa di sosta oraria viene adeguata a quelle dei parcheggi delle altre zone della città: 1 euro per la prima ora e 1,60 euro dalla seconda ora.