Nuove strade a Castiglione. Interventi da 4,1 milioni

Ammonta a 4,1 milioni di euro il valore delle opere che la Provincia di Perugia eseguirà sulle strade di propria competenza nel territorio comunale di Castiglione del Lago. La consigliera provinciale delegata Erika Borghesi e il sindaco del capoluogo lacustre, Matteo Burico, hanno illustrato il quadro di interventi che, a decorrere dall’annualità 2022-2023, hanno interessato e interesseranno nei prossimi anni questa fetta di territorio.Progetti, di manutenzione e di risanamento dei piani viari, che come dichiarato da Borghesi, "grazie al lavoro sinergico daranno finalmente le risposte alle legittime istanze della cittadinanza soprattutto in termini di maggiore sicurezza". Nel comune di Castiglione del Lago la Provincia di Perugia gestisce 76,440 chilometri di strade, ripartiti tra 61,074 chilometri di provinciali e 15,366 di regionali.

Nel biennio 2022-2023 sono stati effettuati lavori per 503.000 euro. Interventi che hanno interessato la SR 454 di Pozzuolo e le SP 303 Romea, 304 di Lopi, 301 di Pozzuolo, 302 di Petrignano, 306 Castiglionese, e che sono consistiti nella fresatura, realizzazione di nuova pavimentazione e segnaletica nei diversi centri abitati. Ancora più cospicua la somma che nell’annualità 2023-204 verrà investita sul territorio: 1.939.798,78 euro, a cui si sommano 200.000 euro di economie.Le opere progettate (alcune delle quali già ai nastri di partenza) interessano le seguenti località: Sanfatucchio, Gioiella, Porto, Vaiano, Pozzuolo, Villastrada, Giorgi, Petrignano, Macchie e Pineta, oltre ad alcuni tratti dissestati fuori dai centri abitati. Tra questi spicca l’intervento, atteso da lungo tempo, di sistemazione del dissesto idrogeologico in località Gioiella sulla S.P. 300 di Porto, con di oltre un milione di euro, di cui 600.000 euro di risorse proprie dell’Ente. Altri progetti, da realizzare con le economie, interessano la SR 599 del Trasimeno inferiore all’interno del centro abitato di Panicarola e poi Pozzuolo e Lopi. Infine, per il periodo 2025-2029 sono a disposizione ben un milione e 500.000 euro, che saranno investiti su progetti per la SP 304 di Lopi, la SP 302 di Petrignano, la SR 454 di Pozzuolo.Da ultimo è stato citato il cantiere che a breve si aprirà sulla SP 310 di Paciano per il consolidamento del ponte sul canale Anguillara, al confine con il comune di Paciano.Grande soddisfazione per il lavoro fin qui svolto è stata espressa dal sindaco Matteo Burico e dall’assessore Marino Mencarelli. "Dopo anni – ha dichiarato il primo cittadino castiglionese - andremo a risolvere situazioni che da tempo comportavano disagi per i cittadini e rappresentavano anche occasioni di pericolo".