Nuove regole per il decoro urbano. Orvieto investe sul centro storico

Un’area pedonale urbana permanente e nuove modalità di esposizione dei rifiuti per le attività commerciali per garantire maggiore decoro e vivibilità nel centro storico di Orvieto. Le proposte dell’amministrazione comunale, che saranno introdotte in via sperimentale, sono state oggetto di un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categorie e gli operatori al quale hanno partecipato il vicesindaco con delega alla Viabilità e alla Sicurezza, l’assessore all’Ambiente e alle Attività produttive, il vice comandante della Polizia locale, Enrico Sacco, e il responsabile del settore Ecologia e Ambiente di Cosp Tecnoservice, Maurizio Tonnetti. Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità nel centro storico, la proposta illustrata dal vicesindaco prevede l’istituzione di un’Area Pedonale Urbana in Corso Cavour, nel tratto tra il Teatro Mancinelli e Piazza della Repubblica, in via Duomo e in via della Costituente. Rispetto alla zona a traffico limitato, l’APU consente limitazioni più restrittive e questo comporterà il divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli fatta eccezione per i mezzi delle forze dell’ordine, della Polizia locale, quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti e al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, e per i residenti. La novità principale è relativa al transito dei veicoli per il carico e scarico delle merci che sarà consentito all’interno dell’area pedonale solamente dal lunedi al venerdì dalle 8 alle 10, esclusi festivi, con obbligo di uscita dal varco di Piazza della Repubblica entro le 10.30. Unica eccezione per i mezzi adibiti al trasporto dei medicinali urgenti alla farmacia all’interno dell’area pedonale urbana che potranno transitare, nei giorni e nelle ore di apertura della farmacia stessa, con obbligo di comunicazione entro sette giorni. Il vicesindaco ha spiegato come tale operazione punti a migliorare la vivibilità e la sicurezza andando a preservare le aree ad intenso traffico pedonale interessate dal provvedimento e quindi a intervenire sulle criticità relative al passaggio dei corrieri negli orari e nei giorni di maggiore affluenza di cittadini e turisti. Ora si procederà alla più capillare comunicazione delle modifiche ai trasportatori che sarà accompagnata anche da una revisione dei permessi e a una maggiore vigilanza sul corretto utilizzo delle aree adibite a carico e scarico merci nel centro storico, ben 11 con 30 posti a disposizione,