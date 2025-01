Nuova sede dello Spi Cgil nel circolo ex Arci: "Pensionate e pensionati sempre più in difficoltà"

SPOLETO Nuovo sportello Spi Cgil, sindacato dei pensionati "sempre più vicino ai cittadini con la volontà di dare risposte alle necessità e alle difficoltà crescenti di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati". L’inaugurazione della nuova sede venerdì alle 16, al circolo ex Arci di San Giovanni di Baiano. Saranno presenti Fabrizio Fatini, segretario provinciale dello Spi Cgil di Perugia e Augusto Paolucci della segretaria provinciale. La scelta di San Giovanni di Baiano non è casuale. L’area dell’Alta Marroggia infatti è una delle più popolate e l’obiettivo del sindacato è quello di continuare ad offrire un servizio di prossimità. Nella nuova sede i volontari del sindacato, pensionati, saranno a disposizione per informazioni e compilazione di pratiche relative al controllo redditi da pensione invalidità, al controllo e recupero diritti inespressi, alla reversibilità pensionistica.