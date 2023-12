“Nuova“ Protezione Civile. Positivo il primo bilancio

TREVI A due mesi dal rinnovo del direttivo, positivo il bilancio del Gruppo comunale di Protezione Civile, presieduto da Roberto Nocchi, Leonardo Fabiani, Luciano Gasperini e Francesco Gentili; nuovo coordinatore, Claudio Santegidi. La prima azione è stata far rientrare nel gruppo alcuni volontari dimissionari, a testimonianza del rinnovato spirito di cooperazione. Potranno essere, così,garantiti i servizi necessari. Alcuni volontari hanno frequentato un corso formativo di disostruzione delle vie respiratorie per bambini ed adulti, attività di fondamentale importanza per salvare vite umane. Il gruppo comunale ha, inoltre, partecipato al primo raduno interregionale del volontariato che si è svolto lo scorso 27 ottobre sia nella sede di protezione Civile di Foligno che al Centro Fiere di Bastia Umbria. In quella occasione è stata consegnata al della Protezione civile di Trevi una tenda gonfiabile. Inoltre il coordinatore ha già pianificato un’attività di formazione per nuovi volontari ed è già impegnato per organizzare attività di divulgazione con i ragazzi delle scuole, riguardo i pericoli derivanti da terremoto , incendio e alluvione. Sono aperte le iscrizioni al corso base, gratuito, di volontario di Protezione Civile. "La collaborazione con altri gruppi di volontariato – affermano il sindaco Ferdinando Gemma - è mirato a rafforzare il ruolo di tanti volontari che consentono di fronteggiare situazioni di pericolo e di garantire in sicurezza lo svolgimento di eventi".