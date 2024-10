"Nuova palestra alla media. Cantiere fermo"

BASTIA UMBRA – "Siamo preoccupati e indignati per la situazione di stallo che riguarda la costruzione della palestra della Scuola Media ‘Colomba Antonietti’". Così Catia Degli Esposti e Fabizio Raspa, consiglieri comunali della coalizione civica di centro destra evidenziando come, nonostante le continue rassicurazioni del sindaco Pecci, che ha trattenuto per sé la delega allo sport per dare impulso alla risoluzione dei problemi, ad oggi ci si trovi di fronte a un cantiere totalmente fermo da oltre un mese. Il cronoprogramma dei lavori, che prevedeva sei mesi per la realizzazione dell’opera, lasciava chiaramente presupporre che la nuova palestra sarebbe stata riconsegnata ad inizio del 2025, al termine della sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie. Invece, dopo una fase di demolizione iniziale, il cantiere è desolatamente abbandonato. "Si vocifera che lo stallo sia dovuto all’attesa di un’ordinanza per l’abbattimento di un pino, come se l’amministrazione non avesse pianificato per tempo ogni dettaglio di un’opera pubblica così importante – aggiungono Degli Esposti e Raspa -. Possibile che si stia ancora temporeggiando per questioni che avrebbero dovuto essere risolte a monte? Possibile che dopo mesi ci troviamo ancora senza risposte concrete? A ciò si aggiunge un problema grave di sicurezza – concludono -: la recinzione del cantiere si è già dimostrata inadeguata, crollando più volte in un’area frequentata da numerosi studenti. Siamo inoltre di fronte all’assenza di un presidio di polizia locale".