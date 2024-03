Nuova Palazzina dei servizi sanitari. Progetto confermato dal sindaco

Palazzina per i servizi sanitari confermata nei programmi e nei bilanci dell’Inail, con il progetto di fattibilità tecnica ed economica pronto entro il 2024 e la zona individuata all’ex Onpi. A rivelare gli aggiornamenti sulla vicenda, il sindaco Stefano Zuccarini, nel Consiglio comunale di ieri, rispondendo ad una interrogazione della consigliera P, Rita Barbetti, che chiedeva conto degli stanziamenti Inail, dell’ ubicazione e della realizzazione di una casa di comunità all’interno. Zuccarini ha replicato confermando lo stanziamento di 18 milioni di euro, presenti nei piani triennali di investimento immobiliare di Inail. La palazzina con centro servizi che dovrebbe contenere la Casa di comunità sarà realizzata nella zona dell’ex Onpi. "Una zona - ha detto il sindaco Zuccarini illustrando la relazione del direttore generale Usl, Piero Carsili - con una vocazione storica consolidata ad ospitare servizi socio sanitari e sufficientemente amplia anche la Palazzina servizi della Usl2". Il primo cittadino è quindi passato ad elencare i vari investimenti della Usl2 nel territorio, anche in relazione ai fondi del Pnrr ’Missione Salute’ che, a Foligno, per l’ospedale San Giovanni Battista, ha previsto un corposo intervento di messa in sicurezza dal punto di vista sismico. Nella sua replica, la consigliera Barbetti ha ricordato che l’ultima scadenza che era pervenuta era quella del settembre 2023 per il progetto "Tutto è ancora incerto e non so dove andremo a finire - ha detto -, ci sono ancora troppe incertezze mentre giungono grida di allarme preoccupanti dalle nostre strutture sanitarie". L’interrogazione faceva riferimento al Dpcm del 4 febbraio 2021, allegato A, dove si parlava per la priva volta della costruzione di un nuovo edificio per Centro servizi Usl Umbria2, per un importo di euro 18 milioni. E poi della delibera della Giunta regionale 152 del 28 febbraio 2022, che specificava la localizzazione a Foligno della sede del distretto e dell’intervento di 18 milioni di edilizia sanitaria Inail per realizzare un nuovo edificio dove ubicare la Casa di comunità.

Alessandro Orfei