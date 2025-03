Nuova maggioranza, prove tecniche. Cintioli e Piccioni strizzano l’occhio

Il centrosinistra si ricompatta e la maggioranza in consiglio comunale si potrebbe allargare. L’ex consigliere regionale Pd Giancarlo Cintioli e l’esponente del Partito socialista Paolo Piccioni in questi anni hanno rappresentato uno dei pilastri dell’opposizione alla Giunta Sisti, ma ora si avvicina l’ora del disgelo. O meglio segnali di collaborazione tra la maggioranza e gli esponenti del gruppo "Insieme per Spoleto" sono arrivati anche sulla scia delle regionali, già in fase di approvazione di bilancio preventivo. A confermarlo è stato lo stesso Pd con una nota con cui "registra con favore il voto di astensione del gruppo Insieme per Spoleto maturato a fronte dell’accoglimento, da parte dell’intera maggioranza, dei tre emendamenti presentati dal gruppo stesso". Gli esponenti del Pd che appoggiano la Giunta Sisti insieme a Eleggi Spoleto, Ora Spoleto, Civici per Spoleto, Gruppo misto e Movimento 5 Stelle, spiegano che si tratta di un segnale "significativo sotto il profilo politico in quanto, per il bene della città, apre a possibili interlocuzioni con un gruppo fino ad oggi fermo nell’opposizione alla maggioranza, ma che si colloca nell’alveo del centrosinistra con cui condivide i valori. Aprire un dialogo costruttivo, come prefigurato anche dal capogruppo di Insieme per Spoleto, Paolo Piccioni, può costituire una fase nuova con ripercussioni ancor più positive per la città".

Una collaborazione che potrebbe già concretizzarsi nella nomina del nuovo presidente della Commissione consigliare normativa. A ricoprire questo ruolo era l’ex capogruppo del Pd Federico Cesaretti, che ha sostituito all’interno della Giunta l’assessore Stefano Lisci eletto in Regione. Ora il nome che circola con insistenza per la sostituzione di Cesaretti è proprio quello del capogruppo di Insieme per Spoleto, Paolo Piccioni, che entrerebbe nella Commissione normativa da presidente. Nel ruolo di vicepresidente rimarrebbe Samuele Bonanni del M5S. Con il sostegno di altri due consiglieri la Giunta Sisti potrebbe godere di una ancora più ampia maggioranza perché i consiglieri passerebbero da 14 a 16 (17 con il sindaco) su 24 totali e ciò, ampliando la forbice con l’opposizione, potrebbe garantire massima stabilità fino a fine mandato. L’opposizione potrebbe contare su appena sette consiglieri, Cretoni (Fratelli d’Italia), Bececco (Spoleto Futura Forza Italia), Profili e Dottarelli (Alleanza Civica), Grifoni (Obiettivo comune), Imbriani (Lega) e Catanossi (Spoleto 2030).