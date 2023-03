Nuova luce per piazze e monumenti

Verrà presentata oggi la nuova illuminazione di Piazza Duomo,e degli attrattori culturali della città e quella interna di Palazzo Collicola con il tour serale “Spoleto by light“, un appuntamento che vedrà la presenza del Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e dell’Arcivescovo di Spoleto Norcia, monsignor Renato Boccardo. Il tour avrà inizio alle 18.30 davanti all’Arco di Druso e toccherà tutti i punti simbolo della città per svelarne le nuove vesti luminose, tra i quali Piazza Duomo alla quale è stata dedicata un’illuminazione dinamica. Sarà possibile ammirare sotto una nuova luce le famose sculture del V Festival dei Due mondi del 1962, in occasione del quale Giovanni Carandente diede vita alla storica mostra “Sculture nella Città“.