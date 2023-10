Nuova illuminazione lungo le strade delle periferie

ORVIETO Nuova illuminazione della periferia per rendere più sicure le strade. E’ il piano presentato dall’assessore comunale ai lavori pubblici Piergiorgio Pizzo per risolvere alcuni problemi lamentati sia dai residenti, che da esponenti dell’opposizione. "Hera Luce – dice Pizzo – ha predisposto il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica dei quartieri di Orvieto scalo, Ciconia, Sferracavallo e di tutte le frazioni di Orvieto tenendo conto delle richieste che abbiamo fatto per l’implementazione dei punti luce in alcune aree. Entro l’anno Hera inizierà la sostituzione dei corpi lampada con luci a led e uno degli interventi previsti sarà proprio sul percorso de Le Piagge dove, una volta ultimato, potremmo predisporre un’adeguata segnaletica". A segnalare la pericolosità del percorso pedonale de Le Piagge era stato il consigliere comunale Federico Giovannini: "Necessario consentire a turisti e visitatori di raggiungere via Giovanni Salvatori e Orvieto scalo, anche dopo la chiusura della funicolare e in orari notturni, evitando di procedere lungo la strada della Stazione con la torcia dello smartphone".