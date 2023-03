Nuova illuminazione con vescovo e sindaco

Si chiama “Spoleto by light“ il tuor serale previsto mercoledì 22 marzo per inaugurare la nuova illuminazione di Piazza Duomo e degli attrattori culturali della città, ma anche la nuova illuminazione interna di Palazzo Collicola. Il tour a cui parteciperanno il sindaco Andrea Sisti e l’arcivescovo di Spoleto Norcia, Renato Boccardo, avrà inizio alle 18.30 davanti all’Arco di Druso e toccherà tutti i punti simbolo della città per svelarne le nuove vesti luminose, tra i quali Piazza Duomo alla quale è stata dedicata un’illuminazione dinamica. Sarà possibile ammirare sotto una nuova luce le famose sculture del V Festival dei Due Mondi del 1962, in occasione del quale Giovanni Carandente diede vita alla storica mostra “Sculture nella Città“: “Colonna del Viaggiatore“ di Arnaldo Pomodoro, “Spoleto 1962“ di Nino Franchina, “Stranger III“ di Lynn Chadwick e “Colloquio Spoletino“ di Pietro Consagra. Per ogni opera è stata studiata un’illuminazione su misura, privilegiando temperature di colore di luce adeguate, al fine di risaltare alla perfezione i materiali e la plasticità delle sculture. La nuova illuminazione di Spoleto, che rientra tra gli interventi finanziati con le risorse di Agenda Urbana (Asse 6 Por Fesr Sviluppo Urbano Sostenibile), è stata interamente progettata dallo Studio I-dea di Imola, specializzato da oltre 15 anni in progetti di Lighting design per città, luoghi d’arte, monumenti e musei. Il progetto è stato approvato e svolto in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, con il Comune di Spoleto e con l’Archidiocesi Spoleto-Norcia.