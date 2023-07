Nuova ’geografia’ delle parrocchie Da settembre passano da 71 a 16

È in arrivo la rivoluzione alla diocesi Spoleto-Norcia: si passa da 71 a 16 parrocchie. Ad annunciarlo è stato il Vescovo Renato Boccardo e le nuove disposizioni, contenute in un apposito decreto arcivescovile, entreranno in vigore dal primo settembre. Per quanto riguarda Spoleto la Pievania di San Ponziano comprende le parrocchie di San Gregorio Maggiore, Santi Pietro e Paolo, San Francesco a Monteluco, Santa Rita, Santa Maria Assunta a Strettura, San Martino a Valle San Martino, San Giovenale a Cecalocco di Terni e San Michele Arcangelo a Montebibico. Quella di San Giovanni Paolo II è composta dalle parrocchie del Sacro Cuore, San Sabino, San Giovanni Paolo II, San Venanzo, San Lorenzo e San Giovanni Battista a Morgnano. Mentre la Pievania di San Giacomo Apostolo raggruppa San Giacomo, Sant’Angelo a Beroide, San Gabriele dell’Addolorata a Cortaccione, San Michele Arcangelo a Eggi e Sant’Andrea a Bazzano.

La Pievania di San Giovanni Battista comprende le parrocchie di San Giovanni in Baiano, Santa Maria in rupis a Firenzuola di Acquasparta, San Martino, Sant’Angelo in Mercole e Ascensione di N.S. a Montemartano. La Pievania dei Santi Benedetto ed Eutizio comprende tutte le parrocchie di Norcia, quella di Santa Maria Assunta a Castelluccio di Norcia e l’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci. Quella di Santa Rita comprende tutte le parrocchie di Cascia, San Nicola Vescovo a Monteleone di Spoleto e Santissimo Salvatore e San Pietro Apostolo a Poggiodomo.

La Pievania del Beato Giolo è composta dalle parrocchie di Santa Maria a Cerreto, di Santa Maria Assunta a Sellano e di Santa Maria Assunta a Verchiano di Foligno, mentre quella dei Santi Felice e Mauro comprende le parrocchie dei Santi Michele, Giovanni e Sebastiano a Vallo di Nera, Sant’Anatolia in Sant’Anatolia di Narco e San Nicola in Scheggino.

E ancora, la Pievania del Beato Pietro Bonilli comprende Sant’Emiliano a Trevi, San Pietro a Bovara di Trevi, Sacra Famiglia a Borgo Trevi, Santi Antonino e Clemente a Trevi e Beato Pietro Bonilli a Cannaiola, mentre quella intitolata alla Madonna Della Valle è composta da San Michele Arcangelo a Bevagna, Santa Maria Addolorata a Cantalupo, Sant’Antonio a Gualdo Cattaneo e San Michele sempre a Gualdo Cattaneo.

Le parrocchie di Montefalco ed il Santuario della Madonna della Stella costituiscono la Pievania di Santa Chiara Della Croce. La Pievania di San Felice è composta dalle parrocchie di Giano dell’Umbria, quelle di Castel Ritaldi e San Brizio a Spoleto quella di Santa Maria di Campello è composta dalla parrocchia di Campello.

Le Pievanie di San Bernardino e dei Santi Erasmo Fortunato comprendono le parrocchie nella provincia di Terni.