Nuova bacheca digitale per il teatro Mengoni

MAGIONE – Un nuovo e più moderno modo di comunicare al Teatro Mengoni. Si tratta della nuova bacheca informativa digitale, che ha recentemente preso il posto del vecchio espositore porta-locandine a fianco del palazzo comunale, è costituita da un monitor di grande formato a 75 pollici progettato per ambienti esterni e ad alta luminosità, visibile anche sotto luce solare diretta. Grazie ad un software di gestione in remoto consente la comunicazione e la diffusione in tempo reale di contenuti multimediali in modo dinamico, con visualizzazione a schermo intero o composizioni a più frame affiancati. Il totem digitale, oltre ad essere un innovativo ed elegante elemento di arredo urbano, permette di ampliare le modalità di comunicazione istituzionale di iniziative ed eventi, affiancando le pagine web e i canali social già in uso e potenziando la visibilità di avvisi e notizie al di là dell’affissione cartacea. "Questo strumento – fa sapere l’assessore alla cultura Vanni Ruggeri - è fin d’ora a disposizione di tutte le associazioni del territorio che vorranno promuovere i propri eventi".