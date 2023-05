Nuova area camper a disposizione dei turisti che amano la montagna

GUALDO TADINO – L’area adiacente il rifugio della Chiesetta, davanti all’ex albergo Narciso, nella Valsorda, verrà usata per ospitare camper. Attrezzata dal Comune, verrà gestita dall’associazione Valsorda tour, guidata dal presidente Alessandro Tacchi, affiancato da un gruppo di volontari, che hanno frequentato corsi come guide. L’area, oltre alle 12 piazzole, offrirà vari servizi. I posti possono essere prenotati via internet. All’inaugurazione il sindaco Presciutti e per Valsorda tour, oltre al presidente, il vice Mario Procacci, i consiglieri Marco Mataloni, Francesco Lucantoni, Diego Santini, Leonardo Leonardi, Cristiano Calzuola.