"Numeri civici, il Comune porti a termine l’intervento"

GUALDO TADINO - L’apposizione dei numeri civici con adeguamento alla toponomastica, vicenda che si trascina da decenni, sembra essersi fermata. Per questo motivo, Fabio Viventi di Forza Italia e Chiara Casciani (nella foto), Simona Vitali e Cinzia Natalini di Rifare Gualdo hanno presentato un’interrogazione. La questione, sollevata oltre 10 anni fa anche dal commissario prefettizio Salvatore Grillo, che però non ebbe il tempo materiale per affrontarla, sembrava aver preso avvio concreto nel 2022 con l’apposizione dei nuovi numeri in alcune zone; mai i lavori "risultano interrotti e non vi è chiarezza sulle tempistiche di completamento". Si tratta di un intervento di primaria importanza per la città - affermano i firmatari dell’interrogazione - ha un impatto diretto sulla vita quotidiana. "Siamo di fronte a un progetto essenziale per la città, che non può essere lasciato a metà senza spiegazione. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e quando il Comune intende completare l’intervento, che riguarda tutto il territorio e non solo le frazioni. La numerazione civica è una questione di ordine e sicurezza, visto che anche le ambulanze trovano difficoltà ". Ritengono doverose "risposte chiare su quali siano le cause dell’interruzione dei lavori, se vi siano problemi economici, amministrativi o tecnici che ne hanno ostacolato la prosecuzione e quali siano le tempistiche previste per la loro ripresa".

Alberto Cecconi