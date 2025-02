Nozze d’argento. Un’altra Festa di San Valentino

TERNI Celebrata nella Basilica di San Valentino la tradizionale Festa delle Nozze d’argento (foto della Diocesi), presieduta da monsignor Philippe Bordeyne, teologo e preside del Pontificio istituto teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del matrimonio e della famiglia di Roma, e concelebrata dal parroco di San Valentino, padre Josline Peediakkel. Circa 50 coppie, provenienti da Terni, dall’ Umbria e da Roma, accompagnati dai figli e in qualche caso anche dai nipoti e genitori, hanno rinnovato davanti all’urna di San Valentino gli impegni consacrati sull’altare nel giorno del matrimonio, 25 anni fa. Tra loro, tre coppie che hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio proprio il 23 febbraio, una coppia proveniente dall’India, coppie di sposi romeni, una coppia che ha celebrato i 35 anni di matrimonio e alcuni che avevano partecipato alla Festa della Promessa 25 anni fa. "Ricordate oggi la vostra unione sponsale – ha detto monsignro Philippe Bordeyne - e riconoscere i tanti doni ricevuti. Pensando a ciò che il coniuge ha fatto per l’altro, vi stupirete di quanto è riuscito a fare in questi anni. Questa è la bellezza della coppia: saper fare ciò che l’altro non sa fare, sentire la gioia nell’avere un’apertura del cuore, di disponibilità, di dono, di compassione, nell’amore che si apre agli altri al di fuori della famiglia. Voi siete la prova che l’amore anche dopo 25 anni è possibile, non lasciate tramontare questo patto nuziale che Dio ha voluto elevare a sacramento. A voi sposi questo è dato affinché nelle vostre attività quotidiane, nella vostra vita, possiate sempre manifestare questo amore grande che Dio ha avuto per voi, e che voi avete l’uno per l’altro". Al termine della celebrazione il vescovo Francesco Soddu ha consegnato il Premio San Valentino per la Teologia allo stesso Philippe Bordeyne.