Novità al Festival dei Due Mondi. Arte e sostenibilità a Spoleto

Le iniziative della Fondazione Carla Fendi, l’inaugurazione del Bosco di San Gregorio e il Premio allo scienziato Stefano Mancuso caratterizzano la prima domenica del Festival dei Due Mondi che dopo il successo della serata inaugurale e i debutti di ieri, prosegue oggi con i suoi spettacoli di teatro (torna Isabelle Adjani), di musica e danza. Emozioni e meraviglia al Complesso Monumentale di San Nicolò dove fino al 14 luglio si entra nel mondo immaginato di Adrien M & Claire B con l’esperienza immersiva di “Last Minute“: il viaggio nello spazio di un istante che unisce musica, danza, proiezioni interattive e giochi di luci, in una creazione che fonde realtà e mondo virtuale grazie a speciali strumenti informatici (giorni e orari sono sul sito del Festival).

Stamani prendono il via le iniziative della Fondazione Carla Fendi, che dal 2008 è main partner del Festival e contribuisce al suo cartellone con numerosi progetti. Alle 11.30 al Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi c’è la presentazione teatrale del volume “I libri si sentono soli“ di Carlo Contu, con letture di Riccardo Rossi e adattamento teatrale con Nina Pons e Ivan Olivieri. C’è poi la mostra “Legàmi“ (in collaborazione con Mahler & LeWitt Studios) che fino al 15 luglio presenta nell’Ex Battistero della Manna d’Oro il lavoro del pluripremiato fotografo Luis Alberto Rodriguez, realizzato in collaborazione con la set designer Afra Zamara: i due artisti hanno selezionato costumi da opere e balletti storici, assemblandoli in modi inaspettati ed elaborati, per enfatizzare il modo in cui l’abito definisce l’identità. La Fondazione Carla Fendi proporrà poi talk scientifici e il Premio Stem all’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta.

In piazza Garibaldi alle 10 si inaugura il Bosco di San Gregorio, progetto sperimentale di sostenibilità per nuovo assetto di paesaggio urbano, realizzato dalla Fondazione Festival e dal Comune di Spoleto con il contributo scientifico di Stefano Mancuso: il celebre scienziato e divulgatore che ha svelato al mondo la complessa intelligenza delle piante sarà il nuovo personaggio “Ritratto alla Finestra” di Casa Menotti: è qui che alle 12.30 riceverà da Maria Flora e Zefferino Monini il Premio Monini “Una Finestra sui Due Mondi”, istituito nel 2010 e assegnato per la prima volta a uno scienziato. Forte cordoglio per la scomparsa della principessa Doris Pignatelli, legatissima al Festival come sostenitrice e mecenate.

Sofia Coletti