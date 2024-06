Novanta serate sotto le stelle di Estate in città

CITTÀ’ DI CASTELLO – Novanta serate da vivere insieme, tra musica, spettacolo, intrattenimento, eventi culturali e sportivi, con personaggi noti al grande pubblico e appuntamenti che guardano a tutte le età. E’ il cartellone di “Estate in Città” 2024 che da questo giovedì fino a settembre proporrà una valanga di iniziative promosse dal Comune con il consorzio Pro Centro e le associazioni del territorio. "Ci sarà praticamente un evento ogni sera, per dare ai tifernati e ai turisti che soggiorneranno nel territorio tante occasioni e tanti motivi per vivere la nostra città" si è detto nella presentazione di ieri. Si comincia giovedì 13 giugno con uno degli eventi clou del cartellone: la seconda edizione della “Notte dello Sport”, che il Comune torna a organizzare con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria. I negozi della città aperti per lo shopping by night faranno da cornice a un festival che porterà alla ribalta i protagonisti dello sport cittadino con 12 associazioni in campo. Verrà anche presentato il nuovo logo della manifestazione, insieme alle t-shirt sportive dedicate. Le iniziative culturali saranno 50 e sabato 15 partirà la rassegna di spettacoli della stagione di teatro nel cortile di Santa Cecilia, con la compagnia dei Freghi della Badia. Tra i momenti clou la “Goal Night” giovedì 20 giugno, la Fucsia” del 6 luglio, la “Festa del Raccolto” con i Molini Fagioli (8 luglio e la Parata Walt Disney (giovedì 8 agosto)