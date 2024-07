Note e stelle per Umbria Jazz. Fatoumata Diawara e Somi. Due voci femminili all’Arena

Con l’arrivo dell’africana Fatoumata Diawara, portavoce di un continente giovane in grande ascesa, e prima di lei con Somi, cantante e compositrice che getta un ponte tra le radici africane e la scena jazz e soul americana, “Umbria Jazz“ arricchisce il suo cartellone con due voci femminili e musiciste di grande attualità. Eccolo, l’appuntamento clou di questa giornata all’Arena Santa Giuliana, il palco dei grandi eventi, in un’edizione di grandissimo successo che sta per iniziare di slancio il suo secondo e ultimo week-end.

Il doppio set è in programma alle 21 all’Arena. Attrice, cantante e songwriter Fatoumata Diawara è una delle personalità più intriganti della giovane scena africana e nella sua musica il rispetto per le tradizioni e il richiamo alle radici del folklore si mescolano senza discontinuità con un messaggio culturale che guarda al futuro e al mondo. Ad aprire la serata all’Arena, per una continuità stilistica e sonora, ci sarà Somi, giovane cantante spesso vista come una Miriam Makeba dei nostri giorni. E proprio alla grande cantante e attivista dei diritti civili sudafricana ha reso omaggio il suo quinto disco in studio “Zenzile: The Reimagination of Miriam Makeba“. Molteplici le sue ispirazioni che provengono da mondi tanto diversi come Africa e America, legate tra loro da intensità espressiva e da una vocalità duttile e naturale.

Concerti sempre molto seguiti sono anche quelli al Morlacchi e alla Sala Podiani della Galleria. Il teatro ospita i live all’insegna del jazz più ortodosso e per “puristi“ e oggi alle 17.30 attende il trio di Christian Sands, pianista, compositore e band leader, tra i nuovi protagonisti della scena jazz contemporanea (con lui Yasushi Nakamura, contrabbasso e Ryan Sands, batteria). Alla Galleria Nazionale dell’Umbria, per le proposte più di nicchia e di ricerca, alle 12 ci sono Gianluca Petrella al trombone e Pasquale Mirra al vibrafono e percussioni, alle 15.30 Eddie & The Kids, con Fabrizio Sferra, Enzo Pietropaoli ed Edoardo Ferri.

Tra le tante proposte della giornata, da non perdere alla 10 alla Sala dei Notari, con ingresso libero, il Blindfold Test in esclusiva nazionale. Il critico musicale Ashley Kahn sottoporrà Fabrizio Bosso a un test “alla cieca“ nel quale dovrà ascoltare dei brani e indovinare l’esecutore, in uno scambio di vedute e opinioni molto coinvolgente anche per il pubblico Non una sorta di quiz televisivo, dunque, ma un ragionato esame di un musicista, un genere musicale, un brano.

Sofia Coletti