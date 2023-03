Note di primavera C’è Narnia Festival Spring

Festa di primavera con due week-end ricchi d’arte e cultura. Dopo il successo della prima edizione torna il “Narnia Festival Spring“, l’edizione primaverile della manifestazione ideata dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro (nelle foto), che ne è anche direttrice artistica, con direzione musicale affidata a Lorenzo Porzio. L’appuntamento è da venerdì 24 a domenica 26 marzo e poi dal 14 al 16 aprile a Narni, Terni e Amelia con sei concerti e spettacoli, tra musica classica, jazz e pop, in un cartellone ricco anche di percorsi d’arte e itinerari enogastronomici.

Dopo aver suonato a Roma davanti al presidente della Repubblica per i 35 anni del Premio Marisa Bellisario e reduce da un fortunato tour negli Stati Uniti, Cristiana Pegoraro torna nella sua Umbria per questa nuova avventura. Il “Narnia Festival Spring“ si apre venerdì alle 21 nella cattedrale di Terni con il “Concerto per la pace“ dove la pianista si esibirà accompagnata dall’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Porzio. "In programma – racconta Cristiana – uno dei concerti per pianoforte e orchestra più famosi e amati del periodo romantico: il celeberrimo Concerto per pianoforte e orchestra di Robert Schumann, oltre all’Ouverture dal Barbiere di Siviglia di Rossini e alla Simple Symphony di Britten". Si prosegue sabato 25, sempre alle 21 al San Domenico-Auditorium Bortolotti di Narni con lo spettacolo “Che combinazione!“, dedicato a Pino Daniele e Lucio Dalla con l’orchestra di ottoni e percussioni Abbrassh e la voce narrante di Roberta Ammendola, presentatrice Rai. Il primo weekend si chiude domenica 26 alle 18 a Palazzo Petrignani di Amelia con “Morricone in Jazz“: tributo al grande compositore e ritratto personale di come il quartetto di musicisti guidato da Patrizio Destriere al sax, vede e sente la sua musica.

Il festival riprende dopo Pasqua con appuntamenti più intimi e introspettivi. Venerdì 14 aprile alle 21, nella Chiesa di Santa Maria Impensole a Narni, ecco “Note e meditazioni a lume di candela“ con Ornella Bartolozzi all’arpa e letture dai testi di Sant’Agostino con Francesco Agnetti, sabato 15 si torna a Palazzo Petrignani di Amelia con “Donna Dea“, alle 18, recital dedicato alle grandi donne con Maria Rosaria Omaggio, voce, e Cristiana Pegoraro al piano. "Storie di donne che hanno osato essere se stesse, per inseguire la loro vocazione e la felicità". Finale a Narni, domenica 16 - al Museo Eroli : con il concerto esclusivo ‘Le armonie del Ghirlandaio’, dove la chitarrista Clara Mammola si esibirà alle 17 davanti alla Pala del Ghirlandaio, con visita privata al museo. L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria a 366.7228822, [email protected]

S.C.