Note a margine Torna il festival delle parole

Tutto pronto per la terza edizione di “Note a Margine“, il festival che mette al centro la parola come strumento di lettura e comprensione della realtà. Si terrà ad Acquasparta da giovedì 22 a domenica 25 maggio con un’anteprima attesa domani sera: lo spettacolo di Gene Gnocchi (foto sopra) “Una crepa al crepuscolo”, in scena alle 21.30 al teatro Manini di Narni: un’ironica e pubblica confessione del popolare artista che dopo 40 anni di onorato servizio sente il bisogno di rivelare tutto quello che non gli va più giù di questo lavoro. Personaggi, modi di fare, abitudini che non sopporta. Una crepa, appunto, nel crepuscolo di una lunghissima carriera (biglietti su TicketItalia).

Da lì si torna ad Acquasparta per quattro giorni fitti di incontri, presentazioni di libri, testimonianze, laboratori per ragazzi, dibattiti per confrontarsi su temi di attualità, tra politica, società, religione e guerre. Da Festival della Letteratura, “Note a Margine“, promosso dal Comune, è diventato “Festival delle Parole” per ampliare gli orizzonti e tanti saranno gli ospiti della kermesse che quest’anno punta sul concetto di “Prospettive”. Proprio per focalizzare l’importanza della parola e del suo corretto uso come fondamentale strumento di comprensione della realtà.

Tra i tanti, si possono ricordare, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini con il suo nuovo libro sul presidente Usa Donald Trump, l’arcivescovo Domenico Sorrentino con il suo libro “Carlo Acutis. Sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi” e Marco Bocci (foto sotto), attore umbro qui nelle vesti di scrittore con il suo nuovo romanzo thriller a tre voci “Nelle tue mani, sulla tua pelle”.

E poi le testimonianze della giornalista Giuliana Sgrena, che parlerà della sua drammatica vicenda narrata nel libro “Giuliana Sgrena. Baghdad, i giorni del sequestro”, Alessandro Cassieri autore del libro “Tra Russia e Ucraina. Diario del conflitto dalle origini ad oggi“, i temi legati alla criminalità organizzata con Piero Marrazzo, giornalista, conduttore tv ed ex politico, che parlerà di Giuseppe Marrazzo, giornalista anticamorra, il saggista Lirio Abbate con il libro-inchiesta “I diari del boss. Parole, segreti e omissioni di Matteo Messina Denaro e Francesca Mannocchi, corrispondente di guerra, regista del video-documentario “Lirica Ucraina”. Il programma completo è sul sito noteamargine.it.

Sofia Coletti