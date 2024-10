Norcia, rissa davanti al pub. Scattano i “Daspo Willy“

NORCIA Se tornano in quel pub rischiano una multa che va da 10mila a 24mila euro. I carabinieri di Norcia hanno notificato a cinque italiani, di età compresa tra i 19 e 45 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia, il provvedimento del “Divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento“ ( “Daspo Willy“), due dei quali per un anno e mezzo e, negli altri casi, di un anno, emesso dal questore per le gravi condotte tenute nei pressi di un esercizio pubblico nursino. L’episodio, che ha determinato l’emissione dei provvedimenti, risale allo scors luglio, aquando i militari sono intervenuti in un locale a seguito di una rissa che aveva coinvolto due gruppi ben distinti, i cui partecipanti si erano scontrati prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei partecipanti alla rissa ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni dai sanitari dell’ospedale di Norcia. Il questore Fausto Lamparelli, esaminati gli atti e la proposta formulata dai carabinieri di Norcia, che hanno svolto gli approfondimenti in merito all’accaduto, in considerazione delle modalità con cui si era svolto il fatto e l’allarme sociale creato, ha adottato nei loro confronti la misura di prevenzione personale del Daspo Willy. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10 a 24mila euro.