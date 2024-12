Nora compie un anno: sostegno alla radioterapia oncologica a Perugia

Compie un anno Nora, (Noi per la radioterapia oncologica). Lo scopo per cui nasce l’associazione di volontariato perugina è chiaro fin dal nome: sostenere la radioterapia oncologica dell’Azienda ospedaliera e dell’Università di Perugia.

"Anno scorso - raccontano il presidente Paolo Rossi e uno dei soci fondatori Giuseppe Passetti, in occasione della conviviale che si è svolta al Golf Club – eravamo in duecento, quest’anno siamo in 300, segno che l’interesse per Nora cresce in maniera esponenziale. Dimostra quanto gli amici, le persone ci siano vicini e ci vogliano supportare nel progetto per potenziare questa disciplina che svolge una funzione importantissima nella cura dei tumori. Nora è nostra, è vostra è per tutti quelli che desiderano dare una mano a chi ha bisogno. Oltre a fare volontariato, reperiamo fondi per aiutare Università e Ospedale. Si stanno ormai stabilizzando delle nuovissime terapie come quella d’avanguardia per curare il cancro alla prostata con una sola seduta di radioterapia: c’è solo a Milano e a Perugia e questo grazie a Nora".

"Tra i nostri obiettivi – aggiunge la professoressa Cynthia Aristei, responsabile della struttura di Radioterapia Oncologica– c’è il finanziamento di borse di dottorato, assegni di ricerca, contratti per data-manager le cui prestazioni potranno esserci molto utili. Tra le nostre finalità anche favorire l’acquisto delle migliori tecnologie e dei più aggiornati macchinari necessari alle attività del reparto; promuovere l’assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie".

A fare il tifo per Nora anche le istituzioni, tra cui i Municipi di Perugia e di Assisi con gli assessori Alessandra Sartore e Massimo Paggi e l’Università con il professor Vincenzo Nicola Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.