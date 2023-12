Nonna Iside porta la Rocciata in tv. L’influencer spopola su Canale 5

"Ho realizzato un sogno". Nonna Iside non ci crede ancora che la sua Rocciata sia andata in diretta nazionale. Mercoledì infatti le telecamere di Pomeriggio 5 sono entrate nella cucina dell’influencer umbra. Quattro minuti in cui Nonna Iside, da record sui social con le sue ricette, ha mostrato in diretta tv i segreti della cucina, scherzando con Myrta Merlino e Alba Parietti in studio. Subito rivelata la ricetta del piatto simbolo della valle umbra: "Mele, fichi, uvetta, pinoli, zucchero". Quindi la battuta pronta di Nonna Iside a chi, da studio, le faceva notare le tante calorie nel piatto: "Siamo a Bevagna, dove si beve e si magna". Simpatica e autoironica, la signora Iside ha raccontato dei suoi video su "flebuche" (Facebook). "Lei si diverte e gli italiani imparano a cucinare le cose di Bevagna", ha chiosato quindi la conduttrice dallo studio. E la nonna ha confermato: "Sono rinata, non penso a niente e cucino per tutti. Faccio le scale cinquanta volte al giorno". Il dietro le quinte del set racconta di una pizza last minute cucinata da Nonna Iside alla troupe e al giornalista che lha seguita. Nonna Iside su Canale 5 ha fatto impazzire i social e ha reso orgogliosi i bevanati. Aristide, il figlio, ha ricevuto la telefonata di ringraziamento della sindaca Annarita Falsacappa. "Non pensavo che saremmo riusciti a fare una cosa del genere - racconta Aristide Trabalza - ma Iside se lo merita per la sua vita difficile e per la sua grande umiltà. Ora auspichiamo che la nostra attività, per la quale non vogliamo guadagnare nulla, porti a Bevagna e in Umbria tanta gente".

Alessandro Orfei