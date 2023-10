Nonna Iside invitata tra i migliori influencer a Bevagna: Italy Ambassador Awards

Nonna Iside unica umbra in semifinale agli “Italy Ambassador Awards“. Si tratta di un premio per i migliori influencer, content creator e blogger di tutto il mondo che promuovono l’Italia. Un riconoscimento prestigioso per valorizzare l’eccellenza e la professionalità del lavoro di chi, con impegno, desidera far conoscere meglio le tante qualità dell’Italia agli stranieri e agli italiani. Nonna Iside, la nonna più famosa del web con le sue ricette, è in nomination per il premio nella categoria “Food&Beverage“, come junior influencer. Esistono infatti cinque tipologie di influencer: micro, junior, expert, advanced e top. La premiazione avverrà il 23 novembre alla stazione Leopolda di Firenze. "E’ stata una notizia che non ci aspettavamo – racconta il figlio di Iside, Aristide Trabalza –; aprire la mail che riportava ‘siamo lieti di annunciarti che sei in semifinale degli Italy Ambassador Award. Complimenti e tanti auguri da tutto lo staff’. L’ho dovuta rileggere un paio di volte perché non ci credevo. Noi, di un paesetto piccolo, io e nonna Iside che parliamo solo il dialetto, con le nostre ricette in diretta, ci troviamo a rappresentare l’Umbria nella categoria beverage in una competizione così importante. Vaglielo a dire a nonna Iside di andare alla Leopolda di Firenze per la premiazione davanti a tanta di quella gente famosa, sponsor e aziende super conosciute nel mondo. Una giuria di persone famose che ci giudicherà per quello che stiamo facendo".