“Nonna Iside al top a Bevagna su Tik Tok e Instagram”

Nonna Iside, la nonna influencer più famosa dell’Umbria, conquista un nuovo traguardo. L’Osservatorio nazionale sull’Influencer marketing la mette al primo posto tra coloro che, su Tik tok e su Instagram, generano maggior “engagement rate“ tra i nonni influencer d’Italia. L’egagement rate è un indice che mostra la capacità di coinvolgimento del contenuto prodotto e pubblicato su una determinata pagina. Quanti sono cioè coloro che visualizzano e interagiscono quel tipo di contenuto. Nello specifico, si ottiene dividendo la somma delle interazioni ottenute dal post, per il numero delle persone che lo hanno visto, moltiplicando poi il risultato per 100. La pagina “La cucina di Nonna Iside“ si piazza su Instagram al 27,57 per cento. Dietro di lei ci sono “Nonna silvia official“ a 19,39 e “Licia Fertz“ a 6,40. Saldissimo il dominio anche su Tik Tok. Qui il risultato dell’indice di engagement è del 17,64 per cento. Al secondo posto “Nonna margherita“ con il 9,69 e “Nonna natalina 1935“ con il 6,93. I numeri sono stati diffusi domenica scorsa, in occasione della Giornata mondiale dei nonni: "Custodi di buoni consigli e intrattenitori nati, spesso – dice l’Osservatorio – anche adorati sui social". Nonna Iside è ormai un punto di riferimento dei social, avendo raggiunto 101mila follower attraverso le sue ricette e i suoi consigli preziosi. Qualche mese fa aveva espresso il desiderio di incontrare Antonella Clerici e la showgirl aveva risposto su Instagram, dicendosi pronta.