"Non solo custode dei libri, ma luogo di socialità"

La dottoressa Ilenia Tempesta ci riceve con il sorriso che la contraddistingue, raccontandoci come già alla nostra età le sarebbe piaciuto fare la bibliotecaria e fin da bambina amasse i romanzi storici. "La biblioteca - dice - è frequentata da ragazzi e ragazze di tutte le età, a partire dai più piccoli, grazie al progetto Nati per leggere, in collaborazione con le scuole del territorio. I servizi utilizzati maggiormente dai ragazzi sono: le sale studio, il prestito e la reference. Il libro più letto nel 2024 dai giovani utenti è stato Pokemon di Kusaka Hidenori".

Qual è il segreto del successo della Biblionet in un tempo in cui i dati nazionali indicano come si legga sempre meno?

"Vedere la biblioteca sempre più come luogo di socialità. I ragazzi possono partecipare agli incontri con gli autori, gruppi di lettura, laboratori creativi. Numerose sono le attività ad alta inclusività: dall’arteterapia alla Biblioteca in CAA. Al successo hanno contribuito sicuramente anche l’ubicazione nella piazza principale, facilmente accessibile e raggiungibile, la bellezza della nuova sede, in particolare la sala ragazzi visibile dall’esterno e vetrina delle attività laboratoriali". Soddisfatta della nostra assidua partecipazione ci dice: "Penso che voi siate da esempio per tanti ragazzi e sono contenta che questa esperienza di lettura espressiva sui sentimenti abbia suscitato la vostra curiosità e tante emozioni".