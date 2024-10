Non solo cacao Il ritorno di Altrocioccolato

Pace, pane e cioccolato. Gioca su queste tre parole chiave il bel ritorno, dopo lo stop dell’anno scorso per ragioni logistiche, di “Altrocioccolato“, la festa del cacao equosolidale in scena a Città di Castello da venerdì 25 a domenica 27 ottobre con un cartellone che punta sulla cultura e propone musica, arte, show cooking, laboratori, teatro in piazza e giocoleria. E ovviamente tanto cioccolato dall’Italia e dal mondo.

L’edizione numero 19 è stata presentata ieri a Perugia (foto sopra) e vede protagonista indiscusso il cioccolato artigianale, equosolidale e biologico. "Quello buono due volte. Perché fatto con materie prime di alta qualità e con lavorazioni artigianali e perché rispetta il lavoro di agricoltori e produttori" hanno detto i responsabili di Umbria Equosolidale, la rete delle botteghe che organizza la manifestazione. Con loro il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri che hanno sottolineato il valore di Altrocioccolato per la città, la sua dimensione regionale, la riflessione che produce sui temi economici e sociali globali.

Il cartellone allora. Altrocioccolato punta dritto alle 45mila presenze nel week-end con un’offerta che si snoda in tre piazze del centro storico: Matteotti, Fanti e Gabriotti dedicate al cioccolato, all’artigianato e ai bambini con laboratori didattici ed esperienziali che coinvolgeranno più di mille studenti. La mostra mercato proporrà 60 stand del commercio equo e dell’economia solidale, ci saranno mostre, dibattiti, proiezioni, incontri con le scuole. Cinquanta musicisti e artisti di strada si esibiranno in contemporanea su tre diversi palchi e postazioni.

Nell’atrio del Comune verrà esposta una teca con “Installazione Cutro“: un frammento del relitto di Cutro, "come atto d’amore ma anche messaggio di presenza e di accoglienza" hanno sottolineato gli organizzatori. Il presidente Massimo Luciani ha evidenziato "la ricchissima offerta culturale di questa edizione", i coordinatori Alessandra Benni e Roberto Colombo hanno parlato di "una manifestazione colorata e con il sorriso che mette dietro il profitto delle multinazionali e porta al centro l’essere umano con tutti i suoi diritti".

Tra gli eventi serali del programma, venerdì 25 Laura Peres sarà protagonista di “Bee Fire”, divertente storia d’amore tra un’ape e il suo fiore, ricca di voli acrobatici e scintillanti corteggiamenti. A seguire il live dei Bohemian Groove. Sabato è atteso il duo acustico statunitense-canadese dei “Kantner Brothers“ con la loro country music, seguiti dal duo “Wunder Tandem“, dall’animo disco/punk. Domenica gran chiusura per le strade del centro con “Anarchia Ritmica“, marching band di percussioni e talento.

Sofia Coletti