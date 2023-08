Non solo arte a Perugia Galleria Nazionale super

Ci siamo, la Galleria Nazionale dell’Umbria riparte con la sua bella offerta per salutare l’estate con musica, video installazioni e poesia: sulla scia del successo di “Tessere“, dal 29 agosto all’8 settembre debutta “Di venere e di marte si dà principio all’arte“, contenitore culturale con quattro incontri, ovviamente, ogni martedì e venerdì.

Per l’inaugurazione, martedì 29 alle 21, Petulia Mattioli, Eraldo Bernocchi e Christopher Chaplin propongono la video installazione “The same and the other“ che esplora la relazione del corpo dell’artista con il tempo, la conoscenza e la memoria: gli artisti utilizzano oggetti e sintetizzatori per creare un paesaggio sonoro ampio, ponendo il pubblico in uno spazio riflessivo, armonioso con le installazioni visive. Venerdì primo settembre si prosegue, sempre alle 21 con la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” e l’Ensemble strumentale Oida – Orchestra Instabile di Arezzo nel concerto “Pulchra es“: un percorso musicale ispirato e dedicato alla figura di Maria che parte da celebri musiche medievali e arriva alle melodie contemporanee. Per martedì 5 settembre grande attesa per il regista e attore Abel Ferrara (nella foto) che interpreterà le poesie di Gabriele Tinti dedicate alla figura di San Francesco in “Sanguinamenti - Omaggio a San Francesco“.

Serata finale venerdì 8 settembre, stavolta alle 19.30 e a ingresso libero, con Becoming X Art+Sound Collective, l’Orchestra da Camera di Perugia e il Comitato Daniele Chianelli in “Spettro - Live in a Rainbow of Chaos“, un live drawing per 7 disegnatori, 7 musicisti, con la partecipazione attiva dei pazienti del Comitato.

La rassegna prevede la visita guidata alle 19 e l’aperitivo con prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected] e al numero 075.5721009. Biglietti a 11 euro. Per l’occasione la Galleria sarà aperta fino alle 23.30.