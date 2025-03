"Non serve la pistola elettrica agli agenti della polizia locale". Le opposizioni contro la Giunta

ORVIETO "Non esiste alcuna corrispondenza tra la realtà della nostra città e la necessità di un’ulteriore arma a disposizione della polizia municipale, oltre a quella già in dotazione". Lo affermano tutti i consiglieri comunali di minoranza per i spiegare i motivi che li hanno portati a votare contro l’adozione della pistola elettrica di cui l’amministrazione comunale ha deciso di dotare gli agenti della polizia locale. "Le nostre motivazioni non sono affatto ideologiche, come qualcuno della maggioranza ha inopportunamente sostenuto, al contrario si basano su elementi di assoluta oggettività, che ci ha fornito proprio l’assessore alla sicurezza, Stefano Spagnoli. Nel corso del precedente Consiglio comunale aveva sostenuto, infatti, che “viviamo fortunatamente ancora in un’oasi, poi se vogliamo dire che accade qualcosa in più rispetto al passato è vero ma quello che accade da noi è molto minore di quello che succede in altre città“. Ora, se Orvieto è un’oasi per quale motivo alzare il livello di prevenzione spendendo soldi pubblici quanto non ce n’è la necessità-dicono i consiglieri di minoranza - . Abbiamo fatto anche notare che la difesa deve sempre essere proporzionata all’offesa. Qui non abbiamo mai avuto episodi che giustifichino un tale allarmismo, perché allora alzare il livello delle dotazioni di difesa. Peraltro i nostri vigili urbani coprono la metà della pianta organica prevista e non sono impegnati dopo le 20, quando invece ce ne sarebbe bisogno, soprattutto il sabato sera. E questo perché non ci sono soldi per fare altre assunzioni né per pagare gli straordinari. Perché allora spendere per una dotazione la cui necessità non è giustificata?"