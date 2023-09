‘Non pago il conto’, donna crea il caos nel ristorante. Inseguita in strada

Perugia, 1 settembre 2023 – Non voleva pagare il conto e ha provato ad andarsene dal locale senza saldare il costo delle consumazioni che aveva appena bevuto. “Ubriaca”, secondo quanto riferito dal titolare dell’esercizio commerciale agli agenti di polizia intervenuti, aveva provato a dileguarsi e poi, fermata dal titolare del locale, aveva continuato a respingere al mittente le richieste di denaro.

A quel punto, era stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine al numero unico di emergenza europeo. Gli agenti della squadra volante della questura, raggiunto il locale di Perugia, hanno ascoltato il racconto del proprietario dell’esercizio pubblico che ha riferito che la donna, successivamente identificata come una cittadina straniera di 58 anni, con precedenti di polizia, dopo aver effettuato alcune consumazioni, aveva tentato di allontanarsi senza saldare il conto. Ed è per questo motivo che il titolare stesso l’aveva fermato per poi chiedere l’intervento della polizia.

La donna, in palese stato di alterazione da alcol, è stata sentita in merito al suo comportamento dai poliziotti ai quali ha riferito di non avere denaro per pagare quanto appena consumato. Alla richiesta se avesse bisogno dell’intervento dei sanitari, la 58enne ha dato in escandescenza, inveendo e urlando contro gli operatori di polizia intervenuti nel locale. Per questi motivi, una volta completate tutte le procedure di ufficio, la donna è stata denunciata: dovrà rispondere alla magistratura dell’accusa di insolvenza fraudolenta. Per lei è scattata anche la multa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

elleffe