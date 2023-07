Non paga le rate dell’auto e aggredisce il proprietario

BASTIA UMBRA – Veicolo preso a noleggio, ma rate non pagate da un anno, scatta la lite e deve intervenire la Polizia di Stato. Gli agenti hanno raggiunto l’uomo che aveva richiesto l’intervento che ha raccontato di essere titolare di una ditta di noleggio di veicoli e di essersi andato nell’abitazione di un cliente – un italiano di 28 anni - che, da circa un anno, era insolvente con il pagamento delle rate.

Il concessionario ha poi spiegato che il giorno della lite, dopo essere stato ricevuto all’interno della proprietà dal giovane, era stato aggredito fisicamente e minacciato con una sbarra di ferro; insieme a lui c’era anche un suo dipendente, sopraggiunto, a bordo di una bisarca, per recuperare il veicolo a noleggio visto il mancato pagamento delle quote concordate.

I poliziotti del Commissariato di Assisi, a quel punto, constatato che nessuno dei presenti necessitava dell’intervento dei sanitari, hanno verificato l’eventuale possesso di armi da parte dei contendenti; accertamento risultato negativo. Al termine dell’intervento, gli agenti hanno quindi inserito l’episodio nell’applicativo SCUDO, destinato agli operatori delle forze dell’ordine impegnati nei servizi di controllo del territorio: integra i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso alle forze di polizia consentendo di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela.