Non c’è più il treno per Vienna

ORVIETO Uno smacco di livello internazionale per Orvieto. Il treno diretto a Monaco e a Vienna che fino al 2020 fermava regolarmente in orario notturno alla stazione di Orvieto, adesso se lo è “accaparrato“ l’Emilia Romagna. Si tratta del treno 294 per Vienna e Monaco che alla stazione di Orvieto in realtà continua a passarci, ma ovviamente senza fermarsi contrariamente a quello che avveniva fino al 2020, perché adesso le fermate le fa nelle stazioni di Rimini, Riccione e Cattolica mentre Orvieto e l’ Umbria restano a guardare, senza che nessuno abbia nemmeno detto nulla di questa perdita ormai risalente a tre anni fa.

Non solo, ma la Regione Emilia Romagna ha fatto del collegamento con Vienna e Monaco anche un fondamentale punto di forza per rilanciare il turismo nella regione, dopo i danni dell’alluvione che aveva determinato una forte flessione del turismo austriaco. Dal bilancio di fine agosto 2023 di Visit Rimini, su dati del report sul turismo pubblicato il 30 agosto dalla Regione Emilia-Romagna, gli arrivi complessivi dall’Austria sono cresciuti del 12,8% rispetto al 2022 e del 60,7% rispetto al 2019."Orvieto deve avere l’ ambizione di tornare nuovamente ad avere collegamenti ferroviari internazionale come era fino a tre anni fa - dice il segretario regionale della Cgil Trasporti Ciro Zeno-; fino al 2020 era così, oggi non più nonostante questo treno che riparte la sera da Monaco con rientro a Roma passi per la stazione di Orvieto. Chiederlo non è un sogno, semplicemente si tratta di avere la volontà politica".