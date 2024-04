"Noi stiamo con Vittoria". Altri nomi ’in squadra’ per sostenere Ferdinandi

La candidata a sindaco del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, ha reso noti altri nomi che faranno parte delle due liste di suo riferimento. Eccoli.

Lista "Anima Perugia". Rita Coccia: professionista nel campo dell’educazione, con una formazione in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, ha svolto il ruolo di preside in vari istituti umbri, tra cui il Liceo Galilei e il Volta di Piscille dove è stata la prima donna a ricoprire questa posizione Stefano Safina: esperto massofisioterapista con 20 anni di esperienza, ha alle spalle una ricca carriera che include il lavoro con il Perugia Calcio e l’insegnamento in istituti scolastici e professionali. Maurizio Benvenuti: ex manager, laureato in Scienze politiche, vanta una lunga e significativa esperienza nel settore dei beni di largo consumo Sara Belia: laureata in Scienze della Comunicazione e Media all’Università degli Studi di Perugia, ambito in cui opera da oltre 20 anni. Daniele Paoletti: laureato in Lingue e Letterature Straniere, con specializzazione in marketing e comunicazione. Giacomo Rosetti: laureato in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Perugia con master in "International business and intercultural context" presso l’Università per stranieri di Perugia Sonia Sorci: ingegnera in elettronica applicata, specializzata in Ingegneria delle Telecomunicazioni all’interno della storica azienda nazionale leader di settore.

Lista "Orchestra per la Vittoria". Sauro Mencaroni: pasticciere, con un’esperienza di 38 anni presso Piselli, e una vita dedicata allo sport e all’impegno sociale, Vania Battistoni: docente di lingua inglese all’istituto Giordano Bruno, ha ricoperto vari ruoli come vicepreside, funzione strumentale, referente Ptof. Gabriele Castagnoli: avvocato esperto in diritto del lavoro, è cultore del diritto civile, ambientale, agroalimentare e sportivo Giulia Zeetti: attrice e regista, diplomata al centro Universitario Teatrale di Perugia e al centro di perfezionamento per attori Santa Cristina diretto da Luca Ronconi, Maria Novella Vignaroli: medico di medicina generale per 42 anni, ha vissuto in prima persona gli effetti dell’ascesa e del declino della sanità pubblica Alavaro Lanfaloni: laureato in farmacia, oggi in pensione, è stato delegato nella Rsu di una importante industria farmaceutica. Francesca Maiotti: in oltre tre decenni di carriera nel campo dello sviluppo umano ha ricoperto ruoli di responsabilità in società nazionali e internazionali Luca Spaccini: ha lavorato nel settore della grande distribuzione ed è volontario della Protezione civile.