"Nodino, chi governa evita il confronto e non è all’altezza"

"È da stigmatizzare il comportamento tenuto da una classe politica che, dopo aver snobbato lo scorso venerdì un’assemblea pubblica organizzata dal comitato di cittadini contro il Nodino, ha deciso di partecipare l’altra sera alla riunione su invito organizzata da un altro comitato Chi salverà Ponte San Giovanni".A dirlo i Cinquestelle Emma Pavanelli, Thomas De Luca, Francesca Tizi (foto) e Tiziana Ciprini. "A fronte di domande, dubbi e perplessità di cittadini che stanno per subire espropriazioni di terreni necessarie per la costruzione dell’infrastruttura la classe politica che governa Perugia ha deciso di non andare o di rimanere in silenzio, per poi parlare, cinque giorni dopo, di fronte ad un gruppo di loro sostenitori. A noi questo modo di gestire il dissenso - affermano - non sembra essere la carta vincente per risolvere i problemi, ma mostra l’essenza di trasparenza e l’incapacità di condividere le scelte della classe politica che al momento sta governando in Umbria".