Nobile Collegio del Cambio Il Perugino in “digitale“

Il Nobile Collegio del Cambio rafforza la sua presenza nelle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del Perugino che stanno caratterizzando questo 2023 in tutta l’Umbria. E lo fa con l’iniziativa "Un nuovo incontro con l’"egregius pictor". Rileggendo gli affreschi del Perugino al Cambio "approvata dal Comitato promotore nazionale delle celebrazioni e presentata da Vincenzo Ansidei di Catrano, rettore del Cambio, Francesco Federico Mancini, professore di Storia dell’arte dell’Ateneo perugino e curatore scientifico del progetto e Ilaria Borletti Buitoni, presidente del Comitato promotore. Il progetto prevede come prima tappa una pubblicazione sul Collegio del Cambio in italiano e inglese, rigorosa ma destinata a lettori non necessariamente specialisti, completamente rinnovata nella presentazione dei contenuti e nella veste grafica, a firma di Francesco Federico Mancini (edita da Aguaplano). Parla della nascita e le funzioni storiche dell’Istituzione, degli Statuti e le Matricole, delle trasformazioni nell’arco dei secoli della sede e della realizzazione degli arredi lignei e degli affreschi del Perugino nella Sala dell’Udienza e di Giannicola di Paolo nella cappella di San Giovanni.

Nell’ambito dello stesso progetto di innovazione e adeguamento delle modalità di fruizione del patrimonio storico artistico dell’Istituzione, è stato installato, nello spazio fra la Sala dell’Udienza e la cappella di San Giovanni, un monitor touch-screen interattivo per i visitatori, in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco) e in Lis con brevi schede descrittive, riproduzioni ad altissima risoluzione delle opere del Perugino e videoanimazioni. I contenuti sono navigabili attraverso una app di semplice e immediata consultazione.