’no’ Violenza sulle donne

FOLIGNO È il comune di Foligno al centro delle celebrazioni per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il prossimo 25 novembre. In collaborazione con il Comune e con l’Ufficio scolastico regionale, la polizia di Stato organizza una iniziativa sul tema, lunedì prossimo alle 9.30 all’Auditorium di San Domenico, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e gli studenti sul tema della lotta alla violenza contro le donne. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne. La polizia ha da poco inaugurato anche la ‘stanza rosa’ nel Commissariato, ovvero un luogo protetto dove le donne vittime di violenza possano fare denuncia e sentirsi a proprio agio in un momento difficile della propria esistenza. La stanza è stata realizzata anche grazie al progetto del Soroptimist International d’Italia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.