"No all’inceneritore" ’Mi rifiuto’ è comitato

GUALDO TADINO – Con la registrazione nella sede di Gualdo Tadino dell’Agenzia delle entrate, si è costituito ufficialmente il comitato cittadino "Mi Rifiuto!". E’ stato il naturale seguito all’ampio e partecipatissimo dibattito via chat nato dopo che il Tar dell’Umbria aveva annullato la decisione della Regione di archiviare una richiesta per attivare un cosiddetto termovalorizzatore nella zona industriale nord, al confine col territorio di Fossato di Vico. Così, dopo varie riunioni ed incontri, con sette soci fondatori, s’è formato un consiglio direttivo provvisorio presieduto da Paolo Campioni (nella foto), personalità ben nota nel gualdese per essere stato in passato vicesindaco e presidente dell’Ente Giochi de le Porte; verranno prese decisioni sulla organizzazione e per costruire le possibilità per favorire la massima partecipazione dei cittadini. In tempi brevi verrà convocata un’assemblea pubblica, per definire il miglior assetto organizzativo e per decidere le scelte e le azioni da attivare in difesa della salubrità dell’aria e dell’ambiente naturale nel territorio; tra l’altro si ipotizzano dei gruppi di lavori su temi specifici, come le informazioni scientifiche, sugli aspetti tecnici connessi, sul rispetto della legge in materia e sulle forme di comunicazione nei confronti della popolazione. Per qualsiasi informazione e approfondimento si può contattare il numero dedicato 3391101000 o scrivere all’indirizzo mail: [email protected]

Alberto Cecconi