"No al Natale di luminarie e acquisti". Richiamo del vescovo Sorrentino

Un Natale essenziale e spirituale. È questo l’invito del vescovo Domenico Sorrentino, in vista delle festività natalizie. "Facciamo entrare Gesù nei nostri cuori. Non facciamoci travolgere dal Natale delle luminarie, degli acquisti perché c’è il Natale vero, quello della nascita di Gesù che è venuto per stare con noi e si aspetta che noi gli apriamo la porta della nostra vita, del nostro cuore e delle nostre case", sottolinea monsignor Scanavino. Il presule continua il suo messaggio alla comunità in linea con la riscoperta del vero spirito del Natale. "Se guarderete e adorerete quel bimbo di Betlemme – aggiunge il vescovo – saprete che è possibile un’umanità più bella; un’umanità che possiamo costruire insieme. Dio cammina con noi e dunque abbiamo la speranza e la gioia di farcela nelle nostre innumerevoli difficoltà quotidiane".

Per quanto riguarda gli appuntamenti natalizi, il vescovo Sorrentino il giorno di Natale presiederà alle 11,15 la messa nella Concattedrale di Santa Maria Assunta di Nocera Umbra e alle 18 la santa messa nella Concattedrale di Sant’Agostino a Foligno, dove il 31 dicembre alle 17, celebrerà anche il Te Deum e il primo gennaio alle 18 la messa per la Giornata mondiale della pace. Infine, il 6 gennaio, monsignor Sorrentino celebrerà la messa alle 10.30 nella Basilica di San Francesco. Si ferma anche l’attività della Curia vescovile in questi giorni di festa. Gli uffici rimarranno chiusi tutti i giorni tranne il 27 e il 28 dicembre, il 2 e il 3 gennaio. Le attività riprenderanno martedì 7 gennaio. Diversi gli appuntamenti del vescovo Sorrentino anche ad Assisi, dove domani porterà i propri saluti e gli auguri ai bambini, ragazzi e operatori dell’Istituto Serafico e poi visiterà le varie case d’accoglienza della Diocesi; alle 13,00 sarà al pranzo dei poveri a Casa Papa Francesco. In merito alle celebrazioni eucaristiche nella cattedrale di San Rufino la sera del 24 dicembre, vigilia di Natale, alle ore 23.30 si terrà il Pontificale del vescovo, mentre il giorno di Natale oltre alle sante messe delle 8 e delle 18, alle ore 10 verrà celebrata la santa messa solenne animata dalla Cappella musicale San Rufino. Intanto Caritas e Fondazione Arca si sono distinte per l’iniziativa di solidarietà ‘Incarta l’Amore’. "L’idea era quella di chiedere alla collettività un gesto simbolico - spiega Daniela Mannaioli, presidente della Fondazione Arca -, ovvero un dono per i meno fortunati attraverso un oggetto scelto e incartato dai bambini, lasciando anche un messaggio".

Ale. Orf.