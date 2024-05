"No ai mezzi a motore sui sentieri". Mobilitazione promossa dal Cai

Club alpino italiano torna alla carica contro i mezzi a motori sui sentieri umbri, ed ha scelto la città simbolo di san Francesco per la nuova mobilitazione. "Rispetto! No moto sui sentieri" questo il flashmob in programma per oggi in Assisi che ha accolto l’assemblea dei delegati del Cai. Il flashmob, al quale hanno titolo di partecipare oltre 1200 delegati delle sezioni Cai di tutta Italia, il presidente generale Antonio Montani, i componenti del Comitato direttivo centrale e i consiglieri centrali, è fissato per oggi, sabato 25 maggio alle 19 in Piazza del Comune. "I nostri volontari, circa 6000 in tutta Italia, sono al lavoro tutto l’anno per la cura di un bene collettivo come la rete sentieristica, la prima e fondamentale infrastruttura leggera che consente il turismo sostenibile nei territori montani - dice il presidente Antonio Montani -. Ad Assisi vogliamo lanciare un messaggio simbolico, ma chiaro: è inaccettabile avere sentieri che vengono costantemente rovinati dal passaggio dei mezzi motorizzati. Invitiamo ancora una volta la Regione a rivedere una norma che compromette, a beneficio di un numero limitato di persone, un bene che è di tutti e per tutti". Con questa iniziativa il Cai vuole evidenziare la miopia della Regione nel ritenere che una promiscuità di frequentazione della rete sentieristica da parte di escursionisti a piedi e di mezzi a motore possa portare a dei risultati economici di rilievo, al di là dei danni provocati al fondo dei sentieri. "In tutti i territori dove tale promiscuità è stata sperimentata – spiegano ancora i responsabili Cai -, è stato riscontrato un drastico calo delle presenze turistiche dei camminatori e, dopo un’impennata iniziale, anche una contrazione dei frequentatori con mezzi a motore.