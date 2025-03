"No a maxi-pale eoliche sul nostro territorio"

GUALDO TADINO – Un documento unitario, preparato dai consiglieri comunali di minoranza, riguardante "Progetti eolico comprensorio Gualdo Tadino - Nocera Umbra – Valtopina – Foligno", verrà discusso nella prossima seduta del Consiglio comunale. Lo hanno firmato Fabio Pasquarelli di "Gualdo" (nella foto), Fabio Viventi di Forza Italia e Simona Vitali, Chiara Casciani e Cinzia Natalini di Rifare Gualdo. Saputo dall’albo pretorio che la Regione "ha avviato il procedimento di "Via" per il progetto "Energia della Valle" della Soc. Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l che prevede l’installazione di 7 aerogeneratori della potenza di 4,2 megawatt ciascuno, per una potenza complessiva di 29,4 megawatt, integrato con un sistema di accumulo con batterie agli ioni da 15 megawatt" e che "ogni aerogeneratore avrà un’altezza di 206 metri", criticano il silenzio dell’amministrazione comunale. Ribadito di essere favorevoli allo sviluppo delle energie rinnovabili, dicono: "Non possiamo tacere di fronte a quello che parrebbe una sorta di assalto alla diligenza da parte di aziende private, che presentano progetti con aerogeneratori alti 200 metri a fonte di una contropartita pubblica assolutamente non soddisfacente e un danno al territorio". Con il loro ordine del giorno, le minoranze propongono di riflettere sulla possibilità "dell’ampliamento del parco eolico di Fossato di Vico, nonché di prevedere, nelle aree collinari del comune impianti di piccolo taglio che non impattino in maniera devastante con il nostro ambiente".

Alberto Cecconi