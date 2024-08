Niente acqua dalle 8.20. Disco verde dalle 12,30. Ecco le vie interessate

Se questa mattina in alcune vie del semicentro (Mameli, XX Settembre, Cavallacio, Pennacchi, Rossi, Quieta, Pellas, Ascanio della Corgna, Fonti Coperte, Scarlatti, Vivaldi, Monteverdi, Sottoripa, Orsini, Pescara) dovesse mancare l’acqua o si registrassero cali di pressione, niente paura: si tratta di un disservizio per lavori di manutenzione sulla rete idrica eseguiti da Umbra Acque. L’azienda informa che entro le 12,30 sarà ripristinata l’erogazione. Non c’è da preoccuparsi se l’acqua all’inizio sarà un po’ torbida e opalescente.